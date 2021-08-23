В системе быстрых платежей теперь можно вернуть ошибочный платеж

В системе быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис, который позволяет вернуть ошибочные или мошеннические переводы. Новая функция — аналог чарджбэка — стала доступна в августе 2021 года.
Сервис используют уже 130 банков, сообщили «Известия». Среди них — ВТБ, ПСБ, МКБ, «Райффайзенбанк», «Росбанк» и РНКБ. Благодаря новой функции банки-участники получили удобный канал коммуникации, с помощью которого они могут оперативно взаимодействовать для разрешения возникающих спорных ситуаций.
Процесс выстраивается по аналогии с диспутной моделью платежной системы «Мир», что позволяет решить возможные спорные ситуации в кратчайшие сроки, значительно оперативнее, чем в других платежных системах. Сервис позволяет возмещать средства за 15 дней, в то время как в международных платежных системах период разбирательства занимает до 30 календарных дней.
Однако пока в отличие от аналогичного механизма по карточным операциям (чарджбэка) возврат средств будет осуществляться не в обязательном порядке, а по доброй воле финансовых организаций. Таким образом, новый сервис является лишь шагом в сторону полноценного диспутного процесса в СБП.
На сегодняшний день количество спорных операций в СБП невелико. Однако количество участников и сервисов СБП очень быстро растет, поэтому и потребовался механизм координации и процессов опротестования. В настоящее время обращения на возврат через СБП чаще всего поступают в случае, когда клиент ошибся номером телефона и отправил деньги не тому получателю.
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Фото на обложке: mrmohock /
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