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Переводы в СБП в третьем квартале вышли на рекордный в истории показатель

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Переводы в СБП в третьем квартале вышли на рекордные в истории существования системы показатели. За три месяца было проведено 839 млн операций на общую сумму 3,9 трлн рублей. Для оплаты граждане воспользовались СБП 112 млн раз – это абсолютный рекорд.

Переводы в СБП в третьем квартале вышли на рекордный в истории показатель

В среднем в третьем квартале текущего года один пользователь совершил более 14 операций в СБП, сообщили в Банке России.

Граждане перевели в Системе быстрых платежей 3,66 трлн рублей, что на 790 млрд рублей больше, чем во втором квартале 2022 года. Это рекордный квартальный рост за все время работы системы.

Объем платежей в СБП в сравнении квартал с кварталом вырос с 129 млрд рублей до 214 млрд рублей. За три месяца граждане воспользовались СБП для оплаты 112 млн раз – это больше, чем за все время работы Системы быстрых платежей.

Число предприятий торговли и сервиса, подключивших СБП в качестве средства оплаты, выросло на четверть – до 452 тысяч, и девять из десяти этих предприятий – малые и средние компании.

Рекордный рост также показал объем и количество переводов юрлиц гражданам – квартал к кварталу они выросли с 500 тысяч до 1,9 транзакций и с 5 млрд до 15,6 млрд рублей в денежном выражении.

Фото на обложке: Alix Kreil / Shutterstock

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