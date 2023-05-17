Объем покупок на маркетплейсах через СБП вырос в несколько раз

Объем покупок россиян на маркетплейсах с использованием Системы быстрых платежей (СБП) вырос в пять раз, сообщили в банке «Русский стандарт». В «МТС-банке» заметили такую же тенденцию и подсчитали, что за первый квартал текущего года россияне стали пользоваться СБП в десять раз чаще.

Число и сумма покупок россиян на маркетплейсах через СБП в первом квартале 2023 года выросла в пять раз относительно того же периода прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе банка «Русский стандарт».

Средний чек одной покупки через СБП на маркетплейсах за анализируемый период вырос с 1361 рубля до 1382 рублей.

Годом ранее с классическим вариантом оплаты банковской картой было совершено 93% покупок по числу платежей и 95% по их сумме. В первом квартале 2023 года эти показатели изменились – 71% и 74% соответственно.

В «МТС-Банке» также заметили тенденцию к росту популярности СБП у россиян. По данным банка, с отключением сервисов Apple Pay и Google Pay системой стали пользоваться в десять раз чаще, а денежный оборот вырос в 6,5 раз. При этом средняя сумма покупки упала с 3260 рублей до 2170 рублей.

Фото на обложке: orda.kz