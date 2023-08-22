Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Объем переводов через СБП во втором квартале вырос в два раза — ЦБ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Объем переводов через СБП во втором квартале достиг 7 трлн рублей, увеличившись год к году в два раза. Всего было совершено 1,6 млрд операций, сообщили в ЦБ, а суточное количество переводов превышало 23 млн транзакций.

Объем переводов через СБП во втором квартале вырос в два раза — ЦБ

Во втором квартале 2023 года с помощью СБП было проведено 1,6 млрд операций, сообщили в Банке России. Общая сумма этих операций достигла 7 трлн рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Средняя сумма перевода в отчетном периоде составила 4,8 тыс. рублей. Совокупный объем переводов оказался на 27% больше, чем в Q1 2023.

В период с апреля по июнь 2023 года россияне совершили 300 млн покупок с помощью СБП на общую сумму 600 млн рублей. В ЦБ отметили, что за последний год эти показатели выросли в пять раз.

9 из 10 компаний, которые принимают оплату через СБП, относятся к категории предприятий малого и среднего бизнеса, уточнили в Банке России. За год количество точек, принимающих оплату через СБП, превысило 1 млн, увеличившись на 60%.

Фото на обложке: Andrii Medvediuk / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как бизнесу сэкономить на безнале: советы по использованию СБП
  2. 2 ЦБ выпустил новые монеты с белками из серии «Сохраним наш мир»
  3. 3 ЦБ может усилить контроль за работой рейтинговых агентств
  4. 4 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  5. 5 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2023

ОК Media Challenge

25 августа 2023

Магистратура для разработчиков от «Яндекс» и ИТМО

27 августа 2023

Elbrus Bootcamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ