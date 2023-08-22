Объем переводов через СБП во втором квартале вырос в два раза — ЦБ

Объем переводов через СБП во втором квартале достиг 7 трлн рублей, увеличившись год к году в два раза. Всего было совершено 1,6 млрд операций, сообщили в ЦБ, а суточное количество переводов превышало 23 млн транзакций.

Во втором квартале 2023 года с помощью СБП было проведено 1,6 млрд операций, сообщили в Банке России. Общая сумма этих операций достигла 7 трлн рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Средняя сумма перевода в отчетном периоде составила 4,8 тыс. рублей. Совокупный объем переводов оказался на 27% больше, чем в Q1 2023.

В период с апреля по июнь 2023 года россияне совершили 300 млн покупок с помощью СБП на общую сумму 600 млн рублей. В ЦБ отметили, что за последний год эти показатели выросли в пять раз.

9 из 10 компаний, которые принимают оплату через СБП, относятся к категории предприятий малого и среднего бизнеса, уточнили в Банке России. За год количество точек, принимающих оплату через СБП, превысило 1 млн, увеличившись на 60%.

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