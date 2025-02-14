В работе СБП произошел сбой 14 февраля

Вечером 14 февраля пользователи сообщили о сбое в работе Системы быстрых платежей (СБП), свидетельствует информация Downdetector.su . За последний час число жалоб превысило 530, за последние сутки — 2,9 тыс.

Жалобы начали поступать примерно в 18:30 мск. Клиенты банков отметили проблемы с переводами и оплатой. В частности, о неполадках сообщили клиенты Сбербанка, «Промсвязьбанка», а также «Газпромбанка».

Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU

Пик жалоб на работу СБП на Downdetector.su пришелся на 19:00 мск. К этому времени о неполадках в работе Системы быстрых платежей сообщили 1 113 пользователей. Жалобы поступали из Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Тверской области, Москвы и Московской области, а также Кировской области.

Оператором СБП выступает «Национальная система платежных карт» (НСПК), которая также является оператором платежных карт «Мир». RB.RU направил запрос в НСПК.

В конце января в Банке России сообщили, что в 2024 году россияне оплатили через СБП 3,66 млрд покупок почти на 6,5 трлн рублей. Год к году объем оплаты вырос почти в два раза. В ЦБ отмечали, что кратный рост платежей по СБП произошел на фоне увеличения числа торговых точек, которые принимают такой способ оплаты — за прошлый год их количество выросло почти в 1,5 раза и к концу года составило почти 2,2 млн.

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