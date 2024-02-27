Приложение СБПэй удалили из App Store

Приложения НСПК, которая является оператором российской платежной системы «Мир», удалили из AppStore. Из магазина пропали приложения СБПэй и «Привет!». В Google Play они пока доступны, пишет Frank Media.

Национальная система платежных карт (НСПК) и платежная система «Мир» попали под блокирующие санкции США 23 февраля 2024 года.

Управление по контролю за иностранными активами годом ранее предупреждало, что будет расценивать работу НСПК за пределами РФ как обход санкций и советовало зарубежным компаниями не работать с оператором системы «Мир».

СБПэй — это мобильное приложение для быстрой оплаты товаров и услуг смартфоном. Приложение «Привет!» рассказывало об акциях СБП, с его помощью также можно получить моментальный кешбэк.

Фото на обложке: Have a nice day Photo / Shutterstock