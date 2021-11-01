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Мошенники выставили на продажу европейские COVID-сертификаты в даркнете

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Киберпреступники продают на теневых площадках электронные сертификаты вакцинации от коронавируса европейского образца, сообщила «Лаборатория Касперского». Средняя стоимость таких сертификатов составляет примерно $300.

Мошенники выставили на продажу европейские COVID-сертификаты в даркнете

Как уверяют мошенники, данные клиента в случае покупки вносятся в базу и ему присваивается уникальный QR-код. Покупатель может выбрать страну вакцинации и производителя вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna.

Сам сертификат якобы выдаётся в одной из стран Восточной Европы. Эксперты предполагают, что в основном данные объявления нацелены на то, чтобы просто выманить деньги у пользователей.

После оплаты, сертификат обещают прислать в формате электронного документа с QR-кодом и всеми данными. Продавцы уверяют, что подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn и других. В некоторых случаях указано, что оплата принимается в любой криптовалюте. Объявления размещены как на английском, так и на русском языке.

Вероятнее всего, все подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги, отметили в «Лаборатории Касперского».

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Фото на обложке: Tatiana Belova / Shutterstock

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