Мошенники выставили на продажу европейские COVID-сертификаты в даркнете

Как уверяют мошенники, данные клиента в случае покупки вносятся в базу и ему присваивается уникальный QR-код. Покупатель может выбрать страну вакцинации и производителя вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna.

Сам сертификат якобы выдаётся в одной из стран Восточной Европы. Эксперты предполагают, что в основном данные объявления нацелены на то, чтобы просто выманить деньги у пользователей.

После оплаты, сертификат обещают прислать в формате электронного документа с QR-кодом и всеми данными. Продавцы уверяют, что подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn и других. В некоторых случаях указано, что оплата принимается в любой криптовалюте. Объявления размещены как на английском, так и на русском языке.

Вероятнее всего, все подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги, отметили в «Лаборатории Касперского».

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