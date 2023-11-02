Скарлетт Йоханссон решила судиться с ИИ-приложением за незаконное использование ее изображения

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на разработчиков приложения для создания виртуальных аватаров. Приложение на основе нейросети использовало изображение актрисы из фильма и образец ее голоса для создания саморекламы.

Актриса Скарлетт Йоханссон обвинила разработчиков приложения Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar в незаконном использовании ее изображения и голоса. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на адвокатов Йоханссон.

В обвинении утверждается, что приложение взяло изображения Йоханссон из фильма «Черная вдова», переработало через нейросеть и сделало рекламу своего сервиса по созданию аватаров. Актриса не участвовала в съемках рекламы и не соглашалась на использование своего изображения, отмечает издание.

После того, как иск в суд был подан, разработчики приложения удалили пост с рекламным роликом. Однако Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar до сих пор можно загрузить в магазинах Google Play и App Store.

Актер Том Хэнкс ранее рассказал, что его образ также незаконно использовали в рекламных роликах, сгенерированных с помощью нейросети.

Фото на обложке: lev radin / Shutterstock