ЦБ выделил три сценария развития российской и мировых экономик

Банк России представил три сценария развития экономик мира, включая российскую. Так ЦБ описывает «базовый» сценарий, «усиление фрагментации» и «рисковый». Прогнозы регулятора содержатся в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы.

Что касается рисков для российской экономики, ЦБ выделил дальнейшее ухудшение геополитической ситуации, в том числе и в мировой экономике в целом.

Базовый сценарий

При реализации данного сценария ЦБ не ожидает существенного изменения геополитических условий. При этом в указанный период сохранятся уже введенные ограничения, они продолжат оказывать влияние. Мировая экономика будет развиваться при учете уже существующих на сегодняшний день тенденций, а инфляционное давление будет постепенно снижаться. В этом случае к 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который оценивается в 5,5–6,5% годовых.

«Усиление фрагментации»

При таком варианте будут нарастать принципы деглобализации экономик разных стран. В частности, государства попытаются локализовать производства на своих территориях. Россию при этом ожидает усиление международных санкций и ограничений. Условия торговли для страны будут становиться хуже.

«Рисковый»

Этот сценарий предполагает рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики стран. Стремительнле повышение процентных ставок повлечет мировой финансовый кризис уровня 2008 года. Для российской экономики значимым фактором здесь станет снижение цен на нефть. Данный сценарий также предполагает нарастание процессов деглобализации.

Также ЦБ выделяет еще один «более благоприятный сценарий». Он может быть реализован в случае существенного улучшения внешних условий при увеличении темпов роста производительности труда.

Однако регулятор рекомендует отталкиваться скорее от менее позитивных сценариев.

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