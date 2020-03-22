ООН назвала самые счастливые страны
Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития опубликовало доклад World Happiness Report. В нем представлен рейтинг самых счастливых стран мира за 2019 год.
Авторы исследования определяют уровень счастья по шести показателям. Это ВВП на душу населения, продолжительность и качество жизни, социальная поддержка, свобода принятия решений, щедрость и восприятие коррупции.
Пять самых счастливых стран:
- Финляндия — 7,8 балла,
- Дания — 7,64 балла,
- Швейцария — 7,56 балла,
- Исландия — 7,5 балла,
- Норвегия — 7,48 балла.
Финляндия стала лидером второй год подряд. Россия уступила по уровню счастья Таджикистану и оказалась на 73 строчке (5,54 балла). В 2018 году страна занимала 68 место.
ООН каждый год публикует доклад в международный день счастья — 20 марта. Исследование проводится в 156 странах мира.
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