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ООН назвала самые счастливые страны

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития опубликовало доклад World Happiness Report. В нем представлен рейтинг самых счастливых стран мира за 2019 год.

ООН назвала самые счастливые страны

Авторы исследования определяют уровень счастья по шести показателям. Это ВВП на душу населения, продолжительность и качество жизни, социальная поддержка, свобода принятия решений, щедрость и восприятие коррупции. 

Пять самых счастливых стран: 

  • Финляндия — 7,8 балла,
  • Дания — 7,64 балла,
  • Швейцария — 7,56 балла,
  • Исландия — 7,5 балла,
  • Норвегия — 7,48 балла. 

Финляндия стала лидером второй год подряд. Россия уступила по уровню счастья Таджикистану и оказалась на 73 строчке (5,54 балла). В 2018 году страна занимала 68 место. 

ООН каждый год публикует доклад в международный день счастья — 20 марта. Исследование проводится в 156 странах мира. 

Фото: Karavanov_Lev / Shutterstock

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