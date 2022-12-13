В открытый доступ попали 17 млн строк данных пользователей «Московской электронной школы»

В открытый доступ попали 17 млн строк персональных данных пользователей «Московской электронной школы». База содержит в том числе номера телефонов, СНИЛС, фамилии и имена учеников, родителей и учителей.

О том, что хакеры получили доступ к личным данным пользователей портала «Московская электронная школа», пишет telegram-канал «Утечки информации». В сообщении уточняется, что базу взломал тот же человек, который ранее «сливал» в сеть данные магазина «Вкусвилл», «Почты России», GeekBrains и других компаний.

Согласно сообщению, база данных содержит более 17 млн строк данных, содержащих фамилии и имена, номера телефонов (3,3 млн уникальных номеров), адреса электронной почты, СНИЛС пользователей портала «Московская электронная школа» – это учителя, ученики и их родители.

В сентябре в работе цифровой инфраструктуры произошел сбой, в результате которого несколько дней не работал сервис «Московская электронная школа». На сайте сервиса указано, что его ежедневно используют во всех школах Москвы.

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