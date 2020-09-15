YellowRockets запускает «Школу чемпионов» — онлайн-программу для представителей среднего и крупного бизнеса, посвященную цифровой трансформации. Заявки принимаются до 30 сентября.

Идет набор на образовательную программу по инновациям для среднего и крупного бизнеса