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Идет набор на образовательную программу по инновациям для среднего и крупного бизнеса

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

YellowRockets запускает «Школу чемпионов» — онлайн-программу для представителей среднего и крупного бизнеса, посвященную цифровой трансформации. Заявки принимаются до 30 сентября.

Идет набор на образовательную программу по инновациям для среднего и крупного бизнеса

К участию приглашаются владельцы компаний, руководители и специалисты, ответственные за инновации.

Спикеры образовательной программы расскажут:

  • как искать стартапы и зачем это нужно;
  • какие существуют тренды корпоративных инноваций;
  • зачем компаниям нужны акселераторы, венчурные фонды, конкурсы и хакатоны;
  • что такое пилот и как его запустить;
  • как управлять интеллектуальной собственностью и многое другое.


В качестве экспертов выступят:

  • Сергей Богданов, основатель и CEO YellowRockets;
  • Алексей Костарев, ведущий трекер ФРИИ;
  • Замир Шухов, генеральный директор Global Venture Alliance (GVA);
  • Дмитрий Курин, руководитель акселератора МТС Startup Hub.
  • Валерия Бертеле, венчурный партнер компании YellowRockets в Сан-Франциско.
  • Наталья Дегтярева, директор акселератора ВТБ;
  • Михаил Эрман, директор бизнес-инкубатора ВШЭ;
  • Нина Яныкина, исполнительный директор — начальник центра академических партнерств ПАО «Сбербанк» и другие.

Познакомиться с программой и подать заявку можно на сайте «Школы чемпионов».

Фото на обложке: sebra / Shutterstock

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