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Идет набор на образовательную программу по инновациям для среднего и крупного бизнеса
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Евгения Хрисанфова
YellowRockets запускает «Школу чемпионов» — онлайн-программу для представителей среднего и крупного бизнеса, посвященную цифровой трансформации. Заявки принимаются до 30 сентября.
Идет набор на образовательную программу по инновациям для среднего и крупного бизнесаЕвгения Хрисанфова
К участию приглашаются владельцы компаний, руководители и специалисты, ответственные за инновации.
Спикеры образовательной программы расскажут:
- как искать стартапы и зачем это нужно;
- какие существуют тренды корпоративных инноваций;
- зачем компаниям нужны акселераторы, венчурные фонды, конкурсы и хакатоны;
- что такое пилот и как его запустить;
- как управлять интеллектуальной собственностью и многое другое.
В качестве экспертов выступят:
- Сергей Богданов, основатель и CEO YellowRockets;
- Алексей Костарев, ведущий трекер ФРИИ;
- Замир Шухов, генеральный директор Global Venture Alliance (GVA);
- Дмитрий Курин, руководитель акселератора МТС Startup Hub.
- Валерия Бертеле, венчурный партнер компании YellowRockets в Сан-Франциско.
- Наталья Дегтярева, директор акселератора ВТБ;
- Михаил Эрман, директор бизнес-инкубатора ВШЭ;
- Нина Яныкина, исполнительный директор — начальник центра академических партнерств ПАО «Сбербанк» и другие.
Познакомиться с программой и подать заявку можно на сайте «Школы чемпионов».
Фото на обложке: sebra / Shutterstock
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