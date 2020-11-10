Новым ректором школы управления «Сколково» станет профессор Юрий Левин

Новым ректором Московской школы управления «Сколково» станет профессор канадской Школы бизнеса Смита Юрий Левин. Он является специалистом в области бизнес-аналитики и искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба школы.

«В этом году Школа "Сколково" совершила заметный технологический рывок и успешно адаптировалась к новым внешним условиям, вызванным пандемией. У нас есть чёткое видение её дальнейшего развития, а Юрий Левин обладает самым передовым академическим опытом и экспертизой в образовании, которые придадут этому процессу дополнительный импульс», — отмечает председатель совета директоров школы Александр Волошин.

Отмечается, что на протяжении года пост ректора школы «Сколково» оставался вакантным.

Юрий Левин родился в 1976 году в Минске. В 1998 году он окончил Белорусский государственный университет по специальности «математическая электроника». В 2001 году Левин получил степень доктора наук по исследованию операций Ратгерского университета в США. Там же он преподавал на различных программах MBA.

Через некоторое время Левин перешел в Школу бизнеса Смита при Университете Куинс (Queen's University at Kingston), где с начала 2000-х годов является исполнительным директором экосистемы аналитики и ИИ. Также он заведует кафедрой аналитики университета.

Левин преподает на курсах по принятию решений с использованием аналитики, стратегической бизнес-аналитике и ценообразованию. Также он разрабатывает программы корпоративного обучения по этим направлениям.

В 2016 году Левин был включён в число 40 лучших профессоров мира моложе 40 лет по версии Poets and Quants. Кроме того, с 2020 года Левин входит в состав наблюдательного совета банка «Санкт-Петербург», где возглавляет комитет по цифровизации.

«Я благодарен совету директоров "Сколково" за доверие ... Уверен, что "Сколково" будет одним из ведущих учебных заведений, которое готовит к успешной карьере в цифровом будущем», — комментирует Левин.

Московская школа управления «Сколково» была основана в 2006 году российскими предпринимателями — основателями крупных компаний и меценатами. Школа предлагает профессиональное бизнес- образование и обучение у российских и зарубежных преподавателей.