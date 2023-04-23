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Главного редактора Die Aktuelle уволили за сгенерированное ИИ «интервью» Шумахера

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Медиагруппа Funke, которой принадлежит Die Aktuelle, уволила главного редактора издания за публикацию пародийного «интервью» Михаэля Шумахера, сгенерированного искусственным интеллектом. Издатель принес извинения перед семьей семикратного чемпиона «Формулы-1».

Главного редактора Die Aktuelle уволили за сгенерированное ИИ «интервью» Шумахера

«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появиться, — приводит The Guardian слова управляющего директора Funke Бьянка Полман. — Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем от такого издателя, как Funke».

Группа приняла решение уволить главного редактора Die Aktuelle Энн Хоффманн, допустившую публикацию статьи. Журналистка работала в издании с 2009 года.

На прошлой неделе журнал Die Aktuelle опубликовал фейковое интервью с Михаэлем Шумахером, первое после того, как в декабре 2013 года спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму. Близкие экс-пилота «Формулы-1» не раскрывают информацию о его состоянии.

«Никаких скудных, туманных полунамеков от друзей. А ответы от него! От Михаэля Шумахера, 54 года!», — говорилось в аннотации к статье. Позднее выяснилось, что ответы немецкого гонщика были сгенерированы чат-ботом.

Согласно информации ESPN, семья Шумахера планировала обратиться в суд с иском против журнала из-за скандального «интервью».

Фото: 3777190317 / Shutterstock

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