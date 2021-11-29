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НИУ ВШЭ проведет онлайн-фестиваль науки и развлечений

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

4 декабря Высшая школа экономики проведет масштабный фестиваль науки и развлечений «НОЧЬ.Science&Chill», который продлится с утра и до самой ночи.

НИУ ВШЭ проведет онлайн-фестиваль науки и развлечений

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«НОЧЬ.Science&Chill» — это научно-развлекательный онлайн-фестиваль от студенческих организаций «Вышки» и Центра академического развития студентов. В этом году программа мероприятия поделена на три тематических блока: 

  • Innovations — зона технологий и научных открытий;
  • Humanities — зона социально-гуманитарных знаний;
  • Arts — зона искусств и нового творчества. 

Гостей ждут лекции на актуальные темы, перформансы, мастер-классы и прочие онлайн-активности на платформе мероприятия. 

На фестивале выступит множество известных спикеров, среди которых Андрей Райгородский — российский математик, Анна Край — гендерный исследователь и практикующий психолог, Кирилл Диденок — блогер, основатель и генеральный директор рекламного агентства Didenok Team. 

Партнерами мероприятия уже являются: «Правое полушарие интроверта», «Нетология», музей GARAGE, Mads, Storytel, «Эйч Буду Jobs», Creative Diaspora и др.

Мероприятие открыто для всех желающих из любой точки мира абсолютно бесплатно.
Обязательна предварительная регистрация на сайте

Фото на обложке: Kundra / Shutterstock

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