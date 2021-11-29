НИУ ВШЭ проведет онлайн-фестиваль науки и развлечений

4 декабря Высшая школа экономики проведет масштабный фестиваль науки и развлечений «НОЧЬ.Science&Chill», который продлится с утра и до самой ночи.
«НОЧЬ.Science&Chill» — это научно-развлекательный онлайн-фестиваль от студенческих организаций «Вышки» и Центра академического развития студентов. В этом году программа мероприятия поделена на три тематических блока:
- Innovations — зона технологий и научных открытий;
- Humanities — зона социально-гуманитарных знаний;
- Arts — зона искусств и нового творчества.
Гостей ждут лекции на актуальные темы, перформансы, мастер-классы и прочие онлайн-активности на платформе мероприятия.
На фестивале выступит множество известных спикеров, среди которых Андрей Райгородский — российский математик, Анна Край — гендерный исследователь и практикующий психолог, Кирилл Диденок — блогер, основатель и генеральный директор рекламного агентства Didenok Team.
Партнерами мероприятия уже являются: «Правое полушарие интроверта», «Нетология», музей GARAGE, Mads, Storytel, «Эйч Буду Jobs», Creative Diaspora и др.
Мероприятие открыто для всех желающих из любой точки мира абсолютно бесплатно.
Обязательна предварительная регистрация на сайте.
Фото на обложке: Kundra /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как организовать офлайн-мероприятие с участием переводчика
- 2 Предпринимательницы и основательницы IT-стартапов встретятся на деловом свопе в Москве
- 3 Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт
- 4 Важные инструменты для ивентора, которые следовало бы придумать до карантина
- 5 Как стать гуру онлайн-мероприятий? 4 главных навыка event-менеджера
ВОЗМОЖНОСТИ
29 ноября 2021
30 ноября 2021
30 ноября 2021