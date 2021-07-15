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В России появилась первая страховка от столкновений с самокатами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

От столкновений с самокатами теперь можно застраховаться. Страховой полис для пешеходов можно получить в любом регионе России, он будет стоить 60 рублей на 3 месяца. Выплаты по случаям будут достигать 2 млн рублей.

В России появилась первая страховка от столкновений с самокатами

Страховка доступна жителям всех регионах России и будет действовать по всей стране. Родители могут застраховать от несчастных случаев с участием самокатов, электросамокатов и велосипедов своих несовершеннолетних детей, сообщили в «Манго Иншуринг». 

«Первый месяц этого лета показал нам, как удобное средство передвижения – электросамокаты – могут быть не только радостью для жителей города, но и реальной угрозой здоровью. Поэтому данный проект для нас – это возможность поговорить о важной проблеме – безопасности пеших прохожих, а также хоть немного облегчить им жизнь», – отметила руководитель направления по запуску новых продуктов «Манго Иншуринг» Александра Федорова.

Страховой полис оплачивается по подписке и будет стоить 60 рублей на 3 месяца. Купить его можно по ссылке. В компании отметили, что предложение действует до конца сентября 2021 года.

Выплаты по страховым несчастным случаям составят до 2 млн рублей. Чтобы доказать его, нужно загрузить документ из медучреждения на сайте https://mango.rocks, в котором описаны обстоятельства получения травмы.

Согласно исследованию «Манго Иншуринг», 65% жителей городов в России положительно относятся к передвижению на самокатах и велосипедах. Однако более трети респондентов сказали, что не чувствуют себя в безопасности на тротуараха, по которым катаются на самокатах.

70% опрошенных среди пешеходовзаявили, что им было бы безопаснее, если бы они имели страховку от столкновений с самокатами. 

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Фото: Shutterstock.com

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