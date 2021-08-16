В России за полгода спрос на аренду самокатов превысил предложения

В первом полугодии число клиентов сервисов аренды самокатов превысило 10 млн, при этом самих самокатов оказалось всего 120 тысяч. Популярность этого вида транспорта эксперты объясняют удобством и возможностью соблюдать социальную дистанцию.

Пользователи Urent ежемесячно совершают несколько миллионов поездок, а в первые выходные августа рост год к году составил 531%. В сервисе lite от каршеринга YouDrive говорят о росте на 30% в июле. В целом в первом полугодии компания зафиксировала в пять раз больше трансакций, уточнили в lite «Коммерсанту».

Пользуясь моментом, сервисы кикшеринга работают над расширением парка. За это время Whoosh увеличила его с 10 тысяч до 45 тысяч. В число наиболее популярных брендов самокатов, по данным «М.Видео-Эльдорадо», вошли IconBIT, Kugoo, Ninebot by Segway, чьи самокаты закупают Urent, Whoosh, lite и «Яндекс Go».

Проблемой рынка, по словам аналитика Mobile-Review.com Эльдара Муртазина, может стать утилизация аккумуляторов, которые используются в самокатах. В России, по его словам, нет фабрик по переработке литиевых аккумуляторов, их можно утилизировать только в Китае, утилизация каждого будет стоить компании порядка 18 тысяч рублей.

По словам директора автомобильной практики PwC в России Виктории Синичкиной, рост рынка может ограничить регулирование скорости.

В июне столичные власти подготовили правила для арендованных электросамокатов, по которым скорость ограничат до 25 км/ч. В некоторых районах ограничили скорость арендованных электросамокатов до 10 км/ч.