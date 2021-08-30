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Scoring Day X соберет экспертов в области анализа данных и оценки кредитных рисков

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

16 сентября состоится форум Scoring Day X, который соберет профессионалов в области анализа данных и оценки кредитных рисков. На двух потоках форума — скоринг физлиц и скоринг МСБ — представят инновационные модели и скоринговые разработки, которые выведут бизнес на новый уровень.

Scoring Day X соберет экспертов в области анализа данных и оценки кредитных рисков

В числе тем Scoring Day X:

  • Архаизмы кредитного конвейера, из-за которых банки теряют хороших клиентов и прибыль;
  • Эффективные сценарии работы с кредитными биржами и брокерами;
  • Козыри кредитной стратегии для банков за пределами топ-50;
  • Тактика выхода в новый сегмент кредитования;
  • Скоринг в интегрированных (встроенных) финансовых сервисах;
  • Самые интересные ниши для кредитования МСБ;
  • Беззалоговое безбумажное онлайн-кредитование бизнеса;
  • Программы господдержки, встраиваемые в процесс привлечения заемщика;
  • Готовые решения для автоматизации кредитных процедур.

В числе подтвержденных спикеров — директор департамента анализа розничных рисков Банка «Открытие» Оксана Старосельская, директор департамента оценки и контроля рисков «МСП Банка» Юрий Грошев, начальник управления статистического анализа и предсказательного моделирования «Альфа-Банка» Вадим Аюев, лидер юнита «Решения и технологии кредитного антифрода» Сбера Алиса Селиванова, директор по управлению портфельным проектом ВТБ Андрей Плотников и другие.

Программа и спикеры обновляются на сайте мероприятия.

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