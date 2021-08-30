Scoring Day X соберет экспертов в области анализа данных и оценки кредитных рисков

16 сентября состоится форум Scoring Day X, который соберет профессионалов в области анализа данных и оценки кредитных рисков. На двух потоках форума — скоринг физлиц и скоринг МСБ — представят инновационные модели и скоринговые разработки, которые выведут бизнес на новый уровень.
В числе тем Scoring Day X:
- Архаизмы кредитного конвейера, из-за которых банки теряют хороших клиентов и прибыль;
- Эффективные сценарии работы с кредитными биржами и брокерами;
- Козыри кредитной стратегии для банков за пределами топ-50;
- Тактика выхода в новый сегмент кредитования;
- Скоринг в интегрированных (встроенных) финансовых сервисах;
- Самые интересные ниши для кредитования МСБ;
- Беззалоговое безбумажное онлайн-кредитование бизнеса;
- Программы господдержки, встраиваемые в процесс привлечения заемщика;
- Готовые решения для автоматизации кредитных процедур.
В числе подтвержденных спикеров — директор департамента анализа розничных рисков Банка «Открытие» Оксана Старосельская, директор департамента оценки и контроля рисков «МСП Банка» Юрий Грошев, начальник управления статистического анализа и предсказательного моделирования «Альфа-Банка» Вадим Аюев, лидер юнита «Решения и технологии кредитного антифрода» Сбера Алиса Селиванова, директор по управлению портфельным проектом ВТБ Андрей Плотников и другие.
Программа и спикеры обновляются на сайте мероприятия.
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