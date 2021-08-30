16 сентября состоится форум Scoring Day X, который соберет профессионалов в области анализа данных и оценки кредитных рисков. На двух потоках форума — скоринг физлиц и скоринг МСБ — представят инновационные модели и скоринговые разработки, которые выведут бизнес на новый уровень.

Scoring Day X соберет экспертов в области анализа данных и оценки кредитных рисков