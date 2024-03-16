Стартап Scramble привлек €500 тыс. на стадии seed

Кредитная площадка Scramble, содиняющая потребительские бренды и инвесторов, от фаундера Камиля Курмакаева, совладельца WikiMart, привлекла в раунде стадии seed €500 тыс. Основными инвесторами стали фонд FJ Labs, мировой эксперт в инвестициях в бизнес-модель маркетплейсов, и ex-head of strategy eBay Michael van Svaaij. Также инвесторами выступили синдикат K2 syndicators Владимира Бельковича и Александра Васильева при участии клуба Prosto VC.

«Мы более 3 месяцев «вели» и обсуждали с синдикатором эту сделку, чтобы самим разобраться и понять, почему бизнес-модель, не полетевшая в России, оказалась так востребована и перспективна на другом рынке», — отметил в пресс-релизе сооснователь и СЕО Prosto VC Александр Белов.

«Я рад, что в итоге сделка оказалась у нас, так как тут соблюдены все тезисы клуба — быстрый рост, сильный основатель с релевантным опытом и сильные фонды-специалисты в соинвесторах».

Стартап Scramble предлагает альтернативу традиционным вариантам инвестирования для начинающих — прилжение ежемесячно знакмит инвесторов с новыми проверенными европейскими брендами, а прогресс вложений можно оценивать в реальном времени.

Ссооснователь K2 Syndicators Владимир Белькович отмечает, что Scramble интересен тем, что «работает на стыке самых устойчивых трендов InvestTech последнего десятилетия: упрощение доступа розничных инвесторов к новым классам активов, бизнес-модель маркетплейсов, огромный глобальный аппетит МСБ к инструментам фондирования роста».

По его мнению, фаундер и команда Scramble смогли предложить «уникальную комбинацию решений к проблемам рынка, что привело к отличному трекшну в прошлых периодах».

Фото на обложке: Scramble