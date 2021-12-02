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Кинозрители смогут покупать товары в фильмах и сериалах с экрана

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Кинокомпания продюсера Тимура Бекмамбетова Bazelevs и Microsoft запустят платформу для покупки товаров в фильмах и сериалах. С ее помощью зритель во время просмотра фильма или сериала может купить товары в онлайн-магазинах с экрана.

Кинозрители смогут покупать товары в фильмах и сериалах с экрана

Сервис ScreenReality пока работает в закрытом тестовом режиме, сообщила компания «Коммерсанту».

На платформе есть сериал iBible и документальный проект «Семь грехов интернета» с интерактивными вставками. В эксперименте пока участвуют несколько брендов и агентств, но в компании их названия не озвучили. Предполагается, что бренды будут платить за интеграцию или спонсировать создание контента.

Сначала покупки с экрана будут доступны для фильмов в формате screenlife, действие в которых происходит на экране компьютера или смартфона. Первый такой фильм продюсера — «Убрать из друзей» 2015 года, второй — «Поиск» 2018 года.

Компания готовит еще два фильма в таком формате и заключила сделку еще на пять с Universal. Для каждого проекта будут интерактивные версии.

С середины ноября похожий сервис развивает YouTube. Он начал тестировать функцию покупок из видеостриминга в прямом эфире. Она позволяет человеку, кликнув на экран, посмотреть каталог товаров из видео и купить понравившиеся. 

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Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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