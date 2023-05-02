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Голливудские сценаристы объявили крупнейшую за последние годы забастовку

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американские сценаристы начали крупнейшую за последние 15 лет забастовку, к ней присоединились 10 тыс. авторов, пишет Forbes USA. Участники забастовки хотят добиться повышения оплаты труда, пересмотра контрактов со студиями. Начиная со 2 мая, сценаристы прекратили профессиональную деятельность.

Голливудские сценаристы объявили крупнейшую за последние годы забастовку

О требованиях авторов объявила Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America, WGA). Принцип формирования оплаты труда должен быть пересмотрен с учетом «драматических изменений, которые произошли в отрасли за последние годы», отмечают участники протеста.

Ранее профсоюз санкционировал забастовку в случае, если WGA до 1 мая не придет к консенсусу с Гильдией и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Организация представляет ключевые киностудии, в том числе Disney, Netflix, Amazon, NBCUniversal и Apple.

Проведение забастовки поддержали свыше 10 тыс. сценаристов-участников профсоюза, сообщили в WGA. Там добавили, что ко 2 мая после шести недель переговоров так и не удалось достичь договоренности о пересмотре условий контрактов.

По данным CNN, отказ сценаристов от работы может затянуться не на один месяц. Издание напомнило о предыдущей забастовке авторов сценариев в 2007 году, когда пришлось остановить и перенести производства сразу нескольких десятков проектов. Тогда забастовка длилась 100 дней и привела к ущербу для киностудий в $2,1 млрд.

Помимо запланированных полнометражных картин протест сценаристов может повлиять и на производство ежедневных телепрограмм и вечерних шоу.

Фото на обложке: bannosuke / Shutterstock

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