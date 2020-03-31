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СДЭК и Boxberry начнут доставлять товары пользователей «ВКонтакте»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Товары пользователей «ВКонтакте», которые они купили в сообществах в соцсети, будут доставлять СДЭК и Boxberry. «ВКонтакте» договорилась о партнерстве со службами экспресс-доставки, пишет «Коммерсантъ».

СДЭК и Boxberry начнут доставлять товары пользователей «ВКонтакте»

Раньше продавцы и покупатели сами договаривались о доставке.

«Получить товары можно будет в ближайшем пункте выдачи. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы предприниматели могли создать магазин во "ВКонтакте" практически в один клик», — рассказала директор по электронной коммерции соцсети Ирина Денежкина.

В Boxberry надеются, что на старте проект даст несколько десятков тысяч посылок ежемесячно.

В СДЭК отмечают, что «ВКонтакте» может стать альтернативой крупным агрегаторам или маркетплейсам, в том числе Avito и «Беру». В компании сообщили, что доставка в рамках проекта может осуществляться курьером или в пункте выдачи.

«ВКонтакте» запустила платформу для электронной коммерции в феврале этого года. По собственным данным, на площадке работают «сотни тысяч активных продавцов», а каждый месяц с товарами взаимодействуют «миллионы пользователей». Финансовые показатели работы платформы не раскрываются.

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Фото: BigTunaOnline / Shutterstock

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