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СДЭК запустил фулфилмент-центр в Шанхае

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Логистический оператор СДЭК запустил фулфилмент-центр в Шанхае. На решение повлиял растущий товарооборот между Россией и Китаем, сообщили в компании.

СДЭК запустил фулфилмент-центр в Шанхае

«Решение об открытии склада в Китае было принято [в том числе] на основании <...> многочисленных запросов клиентов СДЭК, которые покупают в Китае товары и реализуют их в России и странах СНГ», —сообщили в пресс-службе компании агентству ТАСС.

Этот шаг, отмечают в СДЭК, поможет бизнесу проще и эффективнее закупать продукцию в Китае для продажи как в РФ, так и в других странах.

Партнерами компании выступают китайские перевозчики SF Express и Deppon.

При этом у центра будут некоторые ограничения в работе. Доставка из особых экономических зон (Гонконг, Макао и Тайвань) относится уже к импорту. Поэтому оператор с данными территориями не работает.

Кроме того, СДЭК ограничен в поставках некоторых категорий товаров в РФ, например, БАДов и фармакологической продукции. Это обусловлено спецификой таможенного оформления.

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock

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