Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города. Пользователи смогут получить посылку в течение четырех часов после оформления заказа в мобильном приложении. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города