Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города. Пользователи смогут получить посылку в течение четырех часов после оформления заказа в мобильном приложении. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.
Пока речь идет о небольших посылках от отправителя до получателя. Они доставляются напрямую клиенту без заезда на склад.
На начальном этапе услуга доступна жителям Москвы. Ею пока могут воспользоваться физлица, но в ближайшее время тариф станет доступен и для клиентов онлайн-магазинов.
СДЭК также планирует запустить такой формат доставки в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.
Фото на обложке: Yta23 /
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