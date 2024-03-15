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СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города. Пользователи смогут получить посылку в течение четырех часов после оформления заказа в мобильном приложении. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города

Пока речь идет о небольших посылках от отправителя до получателя. Они доставляются напрямую клиенту без заезда на склад.

На начальном этапе услуга доступна жителям Москвы. Ею пока могут воспользоваться физлица, но в ближайшее время тариф станет доступен и для клиентов онлайн-магазинов. 

СДЭК также планирует запустить такой формат доставки в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

Фото на обложке: Yta23 / Shutterstock

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