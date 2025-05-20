СДЭК полностью перешел на календарные сроки доставки вместо доставки по рабочим дням
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Переход на эту систему начался в 2024 году с тарифов для B2C-клиентов, а в начале 2025 года был распространен на все услуги, включая экономичные и экспресс-отправления. По данным компании, это позволит сократить среднее время доставки на 13%, а также позволит клиентам получить свой груз быстрее, не дожидаясь первого рабочего дня недели.
«Данный переход снизит операционную нагрузку на ПЗВ и курьеров в понедельники», — сообщил руководитель департамента логистических продуктов компании Николай Пахомов.
Доставка в рабочие дни предполагала сильное снижение активности в выходные дни, а значит и накопление груза на складе в ожидании рабочих дней.
Данная практика используется в таких компаниях-гигантах как Amazon, FedEx и DHL, утверждают в СДЭК.
Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock
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