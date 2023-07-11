Клиенты СДЭК смогут получить посылку до дома в удобное время

СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа. Услуга бесплатная и действует для всех заказов «до двери» — пока только в Москве, но вскоре появится и в Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Новосибирске. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Когда посылка готова для доставки, клиенту приходит SMS-сообщение со ссылкой, пройдя по которой он сможет выбрать любой удобный для себя интервал получения в период с 11 до 21 часов. Услуга доступна как для обычных получателей, так и для бизнеса.
«Интервальная доставка» стала возможна благодаря специальному алгоритму, который учитывает нагрузку на курьера, плотность адресов в зоне доставки и местонахождение курьера. Он взаимодействует и с пользовательским интерфейсом, где возможен выбор интервала. Например, если промежуток с 13 до 14 часов уже загружен, и курьер не сможет взять дополнительные заказы в это время без опозданий, то новый пользователь увидит, что эти часы уже заняты, и сможет выбрать любой другой», — говорится в сообщении.
Ранее СДЭК открыл 120 отделений за пределами России: 81 – в странах СНГ и 39 – в странах Дальнего Зарубежья, в том числе в Китае, Таиланде, Бангладеше и Турции. За этот год число отделений в странах содружества может вырасти на 60% по сравнению с концом 2022 года.
Фото на обложке: Tikhonova Yana /
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