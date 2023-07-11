Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Клиенты СДЭК смогут получить посылку до дома в удобное время

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа. Услуга бесплатная и действует для всех заказов «до двери» — пока только в Москве, но вскоре появится и в Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Новосибирске. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Клиенты СДЭК смогут получить посылку до дома в удобное время

Когда посылка готова для доставки, клиенту приходит SMS-сообщение со ссылкой, пройдя по которой он сможет выбрать любой удобный для себя интервал получения в период с 11 до 21 часов. Услуга доступна как для обычных получателей, так и для бизнеса.

«Интервальная доставка» стала возможна благодаря специальному алгоритму, который учитывает нагрузку на курьера, плотность адресов в зоне доставки и местонахождение курьера. Он взаимодействует и с пользовательским интерфейсом, где возможен выбор интервала. Например, если промежуток с 13 до 14 часов уже загружен, и курьер не сможет взять дополнительные заказы в это время без опозданий, то новый пользователь увидит, что эти часы уже заняты, и сможет выбрать любой другой», — говорится в сообщении.

Ранее СДЭК открыл 120 отделений за пределами России: 81 – в странах СНГ и 39 – в странах Дальнего Зарубежья, в том числе в Китае, Таиланде, Бангладеше и Турции. За этот год число отделений в странах содружества может вырасти на 60% по сравнению с концом 2022 года.

Фото на обложке: Tikhonova Yana / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
  2. 2 Самолетом, поездом, автомобилем: как оптимизировать бизнес на перепродаже товаров из Азии
  3. 3 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
  4. 4 Особенности экспорта FMCG-товаров: что учесть перед началом работы?
  5. 5 Заново прорубить окно: как малому и среднему бизнесу наладить экспорт в 2023 году
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ