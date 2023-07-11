СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа. Услуга бесплатная и действует для всех заказов «до двери» — пока только в Москве, но вскоре появится и в Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Новосибирске. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Клиенты СДЭК смогут получить посылку до дома в удобное время