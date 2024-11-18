Пользователи сообщили о сбое в работе СДЭК 18 ноября

Днем 18 ноября российские пользователи пожаловались на сбой в работе оператора доставки СДЭК, следует из данных на сайте Downdetector.su. Всего о проблемах сообщили несколько сотен человек.
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Жалобы на функционирование сервиса начали поступать примерно в 15:45 мск. У пользователей не работали сайт, приложение и отслеживание посылок.
Скриншот с сайта Downdetector.su, фото: RB.RU
Пик жалоб пришелся на 16:00 мск. К этому времени о проблемах сообщили 595 человек, а доля сетевых сбоев достигла 33,6%. Больше всего о неполадках заявляли жители Тверской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Свердловской области и Карелии.
«В ходе проведения технических работ был произведен ряд остановок процессов на срок менее 15 минут. Проведение работ затронуло незначительное количество наших клиентов. В ПВЗ посылки также выдаются», — сообщили RB.RU в пресс-службе СДЭК.
Фото на обложке: T. Schneider /
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