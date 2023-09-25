Российский оператор экспресс-доставки СДЭК до конца года запустит школу по обучению предпринимательскому делу и основам продаж. Первую откроют для партнеров-франчайзи, а вторую — для всех желающих. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

СДЭК запустит в 2023 году школу предпринимателей и «продажников»