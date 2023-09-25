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СДЭК запустит в 2023 году школу предпринимателей и «продажников»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский оператор экспресс-доставки СДЭК до конца года запустит школу по обучению предпринимательскому делу и основам продаж. Первую откроют для партнеров-франчайзи, а вторую — для всех желающих. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

СДЭК запустит в 2023 году школу предпринимателей и «продажников»

В компании отметили, что сейчас наблюдается дефицит сотрудников «продаж» на рынке — средний срок закрытия вакансии по продажам вырос в два раза за последний год. В школу «продажников» будут брать кандидатов без опыта работы, выпускников и всех желающих сменить профессию на более прибыльную, отметили там.

Лучшим выпускникам СДЭК сделает предложение о работе, остальные получат сертификаты об окончании обучения. 

У СДЭК имеется учебный центр, сотрудики которого «на входе» обучают кандидатов процессам и инструментам работы в компании. Среди направлений — школа менеджера по работе с клиентами, школа курьера, школа кладовщика, школа развития руководителей и т. д.

Фото на обложке: Unsplash

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