Логистический оператор СДЭК решил продавать восстановленную технику

Логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной техники — CDEK recommerce. На платформе уже есть моноблоки, ноутбуки, смартфоны, наушники, игровые приставки и. д. В будущем планируется добавить гаджеты Huawei и Xiaomi.
От товаров на платформе отказались сразу после покупки, или в них были обнаружены небольшие дефекты, которые иправили во время реставрации, пишут «Ведомости».
Компания будет выкупать восстановленную технику у крупнейших зарубежных платформ, занимающихся реставрацией, – Ebay, Amazon, Backmarket. Доставлять товары будут из США, Германии, Финляндии, Сингапура и Японии. По словам представителя СДЭК, выгоднее всего покупать ноутбуки и смартфоны, так как они теряют в цене до 70%, а те же Apple Watch дешевеют всего на 25–30%.
В планах компании также продажа восстановленной одежды, обуви, аксессуаров премиум-сегмента Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga.
Эксперты разошлись в оценках проекта, но при этом считают, что такие сервисы при нынешнем курсе рубля станут очень перспективными, учитывая сложности с доступностью товара и ценами в магазинах на гаджеты. А при продаже восстановленной технике для покупателей важна репутация платформы.
Ранее выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустил «Связной» в партнерстве с подконтрольной «Мегафону» компанией Smart Bazar. Проект по перепродаже iPhone есть у «Ситилинка» и у «М.Видео».
Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION /
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