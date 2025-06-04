СДЭК внедрил инструмент на основе ИИ для поиска пропавших грузов

«Раньше сотрудникам приходилось вручную искать нужный товар среди сотен неопознанных грузов — например, черные кроссовки 36-го размера среди множества других посылок. Теперь достаточно загрузить фотографию потерянного предмета, и ИИ автоматически найдет наиболее подходящие варианты из базы данных», — рассказал руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов.

Система анализирует как изображения, так и текстовые описания, предлагая несколько возможных совпадений. Это особенно актуально для случаев, когда груз был обнаружен на складе и его владелец неизвестен.

Технологии компьютерного зрения уже активно применяются мировыми лидерами логистики. Например, Amazon использует аналогичные решения для автоматической сортировки возвратов, определяя дальнейшую судьбу товара — повторная продажа, уценка или утилизация.

«Пока наш ИИ решает более узкую задачу — помогает находить потерянные посылки. Но в перспективе мы рассматриваем возможность внедрения более сложных систем, таких как предиктивное обслуживание автопарка или автоматизация управления закупками», — добавил Николай Пахомов.

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