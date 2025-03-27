СДЭК запустил сервис автоматизированных возвратов
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«Клиент возвращает товар в пункт выдачи заказов СДЭК, после этого посылка передается на склад фулфилмента, где проводится проверка соответствия товара техническому заданию, включая комплектность и состояние», — рассказали Русбейс в компании.
После этого автоматически формируются все необходимые документы, а товары проходят предпродажную подготовку — упаковку и сортировку перед возвращением в продажу. Завершающим этапом становится предоставление интернет-магазину полного отчета об отгрузке и перемещениях через API.
Автоматизация процессов позволит значительно сократить временные и финансовые затраты, упрощенная логистическая цепочка ускорит возврат товаров в продажу, а система отслеживания обеспечит прозрачность на всех этапах, считают в логистической компании.
«Мы пришли к выводу, что, по сути, и СДЭК, и интернет-магазин при обработке возврата делают одни и те же операции. Наше решение позволит существенно сэкономить интернет-магазину, по нашим расчетам, до 70%, а также самое ценное — время», — пояснила директор «СДЭК Фулфилмент» Евгений Бахарев.
СДЭК — международный логистический оператор, открытая предпринимательская платформа для бизнеса. Компания представлена в 45+ странах, ее инфраструктура включает более 5500 пунктов выдачи заказов.
Общая выручка СДЭК составила 84,7 млрд рублей по состоянию на 19 декабря 2024 года, что на 27% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. В 2024 году общее количество юридических лиц, воспользовавшихся услугами СДЭК, выросло на 14% и превысило 526 тыс. клиентов.
Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock
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