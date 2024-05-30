Количество сделок с недвижимостью упало на 36% на фоне высоких ставок по ипотеке

Количество сделок с недвижимостью в первом квартале 2024 года упало на 36%. Снижение стало максимальным за последние годы — к традиционному спаду спроса в начале года добавился фактор заградительных ставок по ипотеке.
В первом квартале 2024 года количество сделок с недвижимостью в России снизилось на 36% к четвертому квартале 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитические данные «Циан».
В Q1 2024 было совершено 704,5 тыс. сделок с недвижимостью. В Q4 2023 таких сделок было почти 1,1 млн. Результат первого квартала 2024 года оказался худшим с 2018 года.
На снижении спроса сказался эффект низкой базы, в текущем году на число сделок также повлияли заградительные ставки по ипотеке, рассказали аналитики.
Фото на обложке: Alexander Zamaraev /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Маркетинг в девелопменте. Топ-6 ошибок новичков
- 2 Must have в продвижении недвижимости: как работать с локационными запросами в «Яндекс Директ»
- 3 Подводные камни при сделках с недвижимостью: что не учитывают покупатели
- 4 Матрица рекламных инструментов: как продвигать застройщиков в 2023 году
- 5 Как спланировать новое офисное пространство, чтобы оно было удобным и работало на бизнес?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 мая 2024
31 мая 2024