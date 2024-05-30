Количество сделок с недвижимостью упало на 36% на фоне высоких ставок по ипотеке

Количество сделок с недвижимостью в первом квартале 2024 года упало на 36%. Снижение стало максимальным за последние годы — к традиционному спаду спроса в начале года добавился фактор заградительных ставок по ипотеке.

В первом квартале 2024 года количество сделок с недвижимостью в России снизилось на 36% к четвертому квартале 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитические данные «Циан».

В Q1 2024 было совершено 704,5 тыс. сделок с недвижимостью. В Q4 2023 таких сделок было почти 1,1 млн. Результат первого квартала 2024 года оказался худшим с 2018 года.

На снижении спроса сказался эффект низкой базы, в текущем году на число сделок также повлияли заградительные ставки по ипотеке, рассказали аналитики.

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