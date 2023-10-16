Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Аналитики оценили объем инвестиционных сделок с недвижимостью в 610 млрд рублей — это рекорд

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики оценили объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России за неполный 2023 год в 610 млрд рублей – это исторический максимум и на 23% больше, чем за весь 2022 год. На росте значительно сказался уход с рынка западных игроков.

Аналитики оценили объем инвестиционных сделок с недвижимостью в 610 млрд рублей — это рекорд

Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России за девять месяцев 2023 года достиг 610 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование IBC Real Estate.

610 млрд рублей за неполный 2023 год – это на 23% больше, чем за весь 2022 год и в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рекордными стали и квартальные вложения в недвижимость – по итогам третьего квартала 2023 года они достигли 239 млрд рублей.

Лидером по инвестициям в недвижимость стал торговый сегмент – на него пришлось 46% от общего объема инвестиционных сделок, или 280 млрд рублей в денежном выражении. На значительном росте показателя сказались закрытия сделок, связанных с уходом западных участников с рынка.

В жилой сегмент была проинвестировано четверть от совокупных вложений в недвижимость в России. На третьем месте в рейтинге расположились офисные помещения с долей в 16%.

В прошлом году объем инвестиционных сделок с недвижимостью составил 494 млрд рублей, показав рост на 36% к 2021 году. Лидером по сегментам в 2022 году была жилая недвижимость – на нее пришлось 45% рынка.

Фото на обложке: Evgeniy Vasilev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Must have в продвижении недвижимости: как работать с локационными запросами в «Яндекс Директ»
  2. 2 Подводные камни при сделках с недвижимостью: что не учитывают покупатели
  3. 3 Матрица рекламных инструментов: как продвигать застройщиков в 2023 году
  4. 4 Как спланировать новое офисное пространство, чтобы оно было удобным и работало на бизнес?
  5. 5 Стартапы в секторе ЖКХ: как и зачем выходить на консервативный рынок?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 октября 2023

GreenTech Startup Booster 2023

16 октября 2023

Yandex ML Prize

17 октября 2023

GoodsForecast Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ