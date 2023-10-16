Аналитики оценили объем инвестиционных сделок с недвижимостью в 610 млрд рублей — это рекорд

Аналитики оценили объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России за неполный 2023 год в 610 млрд рублей – это исторический максимум и на 23% больше, чем за весь 2022 год. На росте значительно сказался уход с рынка западных игроков.
Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России за девять месяцев 2023 года достиг 610 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование IBC Real Estate.
610 млрд рублей за неполный 2023 год – это на 23% больше, чем за весь 2022 год и в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рекордными стали и квартальные вложения в недвижимость – по итогам третьего квартала 2023 года они достигли 239 млрд рублей.
Лидером по инвестициям в недвижимость стал торговый сегмент – на него пришлось 46% от общего объема инвестиционных сделок, или 280 млрд рублей в денежном выражении. На значительном росте показателя сказались закрытия сделок, связанных с уходом западных участников с рынка.
В жилой сегмент была проинвестировано четверть от совокупных вложений в недвижимость в России. На третьем месте в рейтинге расположились офисные помещения с долей в 16%.
В прошлом году объем инвестиционных сделок с недвижимостью составил 494 млрд рублей, показав рост на 36% к 2021 году. Лидером по сегментам в 2022 году была жилая недвижимость – на нее пришлось 45% рынка.
Фото на обложке: Evgeniy Vasilev /
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