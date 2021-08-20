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Не для зарубежного бизнеса: из России запретили вывозить морских животных

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Из России запретили вывозить морских млекопитающих, которых за рубежом используют для ведения бизнеса – в океанариумах и дельфинариях. Под мораторий попали киты, дельфины и морские свиньи.

Не для зарубежного бизнеса: из России запретили вывозить морских животных

Постановление о временном запрете на вывоз млекопитающих подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства.

Мораторий на срок 6 месяцев действует на вывоз китов, дельфинов и морских свиней, которых за рубежом используют для ведения бизнеса.

«Главная цель – защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений – в океанариумах и дельфинариях», – говорится в сообщении на сайте правительства. 

Российское правительство предложило ввести аналогичные меры и для стран Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения.

На охрану морских млекопитающих начали обращать особое внимание после инцидента в Приморском крае, произошедшем в 2018 году. В так называемой «китовой тюрьме» удерживали 11 косаток и 90 белух, которых планировали продать владельцам китайских океанариумов. История завершилась тем, что животных выпустили на свободу. 

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Фото: Shutterstock.com

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