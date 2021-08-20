Не для зарубежного бизнеса: из России запретили вывозить морских животных

Из России запретили вывозить морских млекопитающих, которых за рубежом используют для ведения бизнеса – в океанариумах и дельфинариях. Под мораторий попали киты, дельфины и морские свиньи.
Постановление о временном запрете на вывоз млекопитающих подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства.
Мораторий на срок 6 месяцев действует на вывоз китов, дельфинов и морских свиней, которых за рубежом используют для ведения бизнеса.
«Главная цель – защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений – в океанариумах и дельфинариях», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Российское правительство предложило ввести аналогичные меры и для стран Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения.
На охрану морских млекопитающих начали обращать особое внимание после инцидента в Приморском крае, произошедшем в 2018 году. В так называемой «китовой тюрьме» удерживали 11 косаток и 90 белух, которых планировали продать владельцам китайских океанариумов. История завершилась тем, что животных выпустили на свободу.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россияне сменили антидепрессанты на пребиотики – исследование
- 2 Минприроды предложило запретить в России 28 видов товаров из пластика
- 3 «Роскомсвобода» пошла в суд с жалобой на замедление Twitter
- 4 Впереди только Безос: Илон Маск стал вторым в списке богатейших людей планеты
- 5 Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки