РБК узнал об обысках ФСБ и МВД в обувной сети Zenden

Правоохранители пришли с обысками в офис обувного ритейлера Zenden, а также на склады компаний, являющихся, по мнению следствия, аффилированными с владельцем компании Андреем Павловым*. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источников, знакомых с ходом следствия и близких к правоохранительным органам.
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По словам собеседников издания, обыски проводятся оперативниками ФСБ и МВД России в микрорайоне Белые столбы города Домодедово, а также в головном офисе Zenden Group на ул. Щукинская, д. 2.
Источник РБК заявил, что главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москву возбудило уголовное дело по ч.2. ст. 171.1 УК — эта статья связана с приобретением, производством или хранением товаров без надлежащей маркировки и предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
По информации РБК, в отношении Zenden при анализе обувного рынка были выявлены факты использования поддельной маркировки и повторной продажи товаров.
Продажа обуви без маркировки и вне государственных систем может использоваться компаниями для сокрытия доходов от реализации товаров, пояснил источник издания.
В 2021 году силовики уже приходили в магазины Zenden в Москве с обысками по делу об уклонении от уплаты налогов, которое было возбуждено после проверки компании Федеральной налоговой службой. По версии ведомства, компания дробила бизнес между множеством ИП, тем самым не уплатив в бюджет более 500 млн рублей.
*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов
Фото на обложке: shinobi /
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