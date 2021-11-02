Каждый пятый предприниматель в России занимается сезонным бизнесом

В России каждый пятый предприниматель занимается сезонным бизнесом. Еще 43% респондентов отчасти чувствуют зависимость от времени года. Товары для дома и дачи, одежда, детские товары и стройматериалы — самые популярные категории в этой сфере, говорится в исследовании «Деловой среды» и «Юлы». С результатами ознакомился RB.ru.

Опрос проводился в октябре среди 600 предпринимателей из разных регионов, также была проанализирована статистика использования сервиса объявлений.

Пятая часть респондентов (21%) признались, что при старте дела совсем не задумывались о делении бизнеса на сезонный и несезонный. Однако в процессе предпринимательской деятельности столкнулись с явлением сезонности.

Спрос в летний период оказался самым изменчивым для абсолютного большинства предпринимателей (73%), ощущающих влияние сезонности. Так, 39% опрошенных фиксируют в это время наивысший спрос на свою продукцию.

По данным исследования,самым популярным регионом после столичного, где занимаются сезонным бизнесом, оказался Приволжский федеральный округ (13%). Затем идет Уральский федеральный округ (12%). Еще 10% бизнесменов занимаются сезонным ремеслом на Дальнем Востоке. При этом больше всего несезонного бизнеса оказалось в Сибири (15%) и на Юге России (10%).

Почти каждый четвертый опрошенный предприниматель, ощущающий влияние сезонности (23%), занимается розничной торговлей. Среди наиболее продаваемых категорий респонденты отметили товары для дома и дачи (18% продавцов), одежду (16,5%), товары handmade (13,5%), детские товары (10,5%), а также стройматериалы (8%).

Это подтверждается и данными «Юлы». Согласно аналитике, популярные сезонные товары в категории товаров для дома и дачи — это диваны и кресла — 16%, шкафы и комоды — 14%, а также растения и семена — 10%.

Популярные товары сезонного гардероба у пользователей – верхняя одежда (20% запросов), обувь (19%), платья и юбки (19%). Самые пиковые месяцы по спросу на одежду и смену гардероба — ноябрь и май.

Аналитики отметили сезонный интерес и на детские товары, спрос на который меняется в течение года. Так, с сентября по ноябрь спрос на детскую верхнюю одежду взлетает до 40% от общего числа поисковых запросов в категории, а коляски чаще всего ищут весной (33%).

Телефоны и планшеты — еще одна из популярных категорий. Мобильные телефоны реже покупают в апреле-июне — в этот период спрос на них падает примерно на 2 п.п., а чаще всего в августе-сентябре на фоне презентаций новых моделей телефонов и начала учебного года. А вот планшеты и умные часы чаще ищут зимой, летом спрос на них наоборот падает на треть.

Что касается предложений от предпринимателей, то пик размещений товаров для дома приходится на второй квартал. Реже всего продавцы товаров для дома и дачи выставляют объявления в июле-сентябре.

Опрос показал, что сезонный бизнес по-прежнему наиболее уязвим с точки зрения наличия торговых точек – этот оффлайн-канал продаж считают наиболее прибыльным более четверти респондентов (26%). Эффективность продаж в онлайне через социальные сети отметили 25% «сезонных» предпринимателей, и еще 22% голосов были отданы в пользу сервисов объявлений.

Важнейшим недостатком ведения сезонного предприниматели назвали привязанность дохода к определенному времени года – 60% респондентов. Еще 43% респондента отметили повышенные риски, связанные с явлением «неудачного сезона», а 32% — непредсказуемость спроса.

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