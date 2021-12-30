SEC: космическая компания SpaceX Илона Маска привлекла около $337 млн в декабре

Корпорация космических технологий SpaceX миллиардера Илона Маска привлекла около $337,4 млн в виде акционерного финансирования в декабре 2021 года.
Об этом говорится в материалах ракетной компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). От раскрытия более подробных данных о финансировании в SpaceX отказались.
В апреле 2021 года стало известно, что компания собирает средства на новую многоразовую ракету-носитель Starship и спутниковый интернет-сервис Starlink.
В октябре SpaceX стала «гектокорном», достигнув оценки в $100 млрд. Среди инвесторов компании такие структуры как Alphabet Inc и Fidelity Investments. На тот момент общий объем привлеченных компанией инвестиций составлял $6,6 млрд, по данным Crunchbase.
SpaceX поднялась на вторую строчку в списке самых дорогих частных компаний мира, уступая только китайской Bytedance, владеющей TikTok. Ее оценка составляет $140 млрд.
Компания конкурирует с космическим предприятием Blue Origin бывшего генерального директора Amazon.com Джеффа Безоса и Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона (SPCE.N) в растущей группе коммерческих ракетных предприятий.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
- 2 «Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
- 3 «Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»
- 4 20 величайших инноваций 2016 года
- 5 Илон Маск: «Вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции, равна одному на миллиарды»
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2021
31 декабря 2021
31 декабря 2021