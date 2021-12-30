SEC: космическая компания SpaceX Илона Маска привлекла около $337 млн в декабре

Корпорация космических технологий SpaceX миллиардера Илона Маска привлекла около $337,4 млн в виде акционерного финансирования в декабре 2021 года.

Об этом говорится в материалах ракетной компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). От раскрытия более подробных данных о финансировании в SpaceX отказались.

В апреле 2021 года стало известно, что компания собирает средства на новую многоразовую ракету-носитель Starship и спутниковый интернет-сервис Starlink.

В октябре SpaceX стала «гектокорном», достигнув оценки в $100 млрд. Среди инвесторов компании такие структуры как Alphabet Inc и Fidelity Investments. На тот момент общий объем привлеченных компанией инвестиций составлял $6,6 млрд, по данным Crunchbase.

SpaceX поднялась на вторую строчку в списке самых дорогих частных компаний мира, уступая только китайской Bytedance, владеющей TikTok. Ее оценка составляет $140 млрд.

Компания конкурирует с космическим предприятием Blue Origin бывшего генерального директора Amazon.com Джеффа Безоса и Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона (SPCE.N) в растущей группе коммерческих ракетных предприятий.

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Фото на обложке: pexels.com