Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Американский регулятор начал расследование против Tesla по жалобе акционеров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против Tesla. Поводом стала жалоба акционеров на то, что компания Илона Маска не уведомила их о рисках возгорания по причине неисправности солнечных панелей. Акции Tesla на этой новости обвалились до уровня октября.

Американский регулятор начал расследование против Tesla по жалобе акционеров

О начале расследования SEC в отношении Tesla пишет Reuters.

Комиссия взялась за расследование после того, как в нее поступили жалобы от акционеров Tesla. Они утверждают, что компания не поставила их в известность о том, что существуют риски возгорания автомобилей по причине дефекта солнечных панелей.

Издание уточняет, что первую жалобу в SEC подал еще в 2019 году бывший менеджер Tesla. Он утверждает, что рассказывал руководству Tesla О дефектах и необходимости отключения солнечных систем, но компания никак на это не отреагировала.

Акции Tesla на Нью-Йоркской бирже на фоне новости о расследовании SEC подешевели до уровня октября. По данным на 20:30 мск ценные бумаги компании торгуются по $990 за штуку, отыграв значительную часть падения. В течение торговой сессии котировки Tesla падали на 6,3% до $957 за акцию.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: image_vulture / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Частные инвесторы в ноябре купили акции российских компаний на рекордные 91 млрд рублей
  2. 2 Аркадий Волож согласился не продавать акции «Яндекса» класса B еще два года
  3. 3 Продажи автомобилей в России рухнули на 20%
  4. 4 У Renault появится новая модель — кроссовер Austral с возможностью эко-вождения
  5. 5 Норвегия стремится к отказу от покупок автомобилей с ДВС
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2021

Хакатон по медицинскому ИИ 2021

07 декабря 2021

Чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021

09 декабря 2021

12|21

Все ВОЗМОЖНОСТИ