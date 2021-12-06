Американский регулятор начал расследование против Tesla по жалобе акционеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против Tesla. Поводом стала жалоба акционеров на то, что компания Илона Маска не уведомила их о рисках возгорания по причине неисправности солнечных панелей. Акции Tesla на этой новости обвалились до уровня октября.
О начале расследования SEC в отношении Tesla пишет Reuters.
Комиссия взялась за расследование после того, как в нее поступили жалобы от акционеров Tesla. Они утверждают, что компания не поставила их в известность о том, что существуют риски возгорания автомобилей по причине дефекта солнечных панелей.
Издание уточняет, что первую жалобу в SEC подал еще в 2019 году бывший менеджер Tesla. Он утверждает, что рассказывал руководству Tesla О дефектах и необходимости отключения солнечных систем, но компания никак на это не отреагировала.
Акции Tesla на Нью-Йоркской бирже на фоне новости о расследовании SEC подешевели до уровня октября. По данным на 20:30 мск ценные бумаги компании торгуются по $990 за штуку, отыграв значительную часть падения. В течение торговой сессии котировки Tesla падали на 6,3% до $957 за акцию.
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Фото на обложке: image_vulture /
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