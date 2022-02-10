«Билайн», «Мегафон», МТС и другие компании покинули «Лигу безопасного интернета»

«Лигу безопасного интернета» покинули «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», МТС, «Лаборатория Касперского» и другие компании. Организация меняет попечительский совет, правление и состав участников, но не объяснила причины.

После перезапуска она может возобновить продвижение инициативы о создании «белого списка» интернет-сервисов, передает «Коммерсантъ».

В «Ростелекоме» сообщили, что «давно покинули ЛБИ». «Вымпелком» также «не осуществляет деятельности в ЛБИ». «Лаборатория Касперского» состоит в ней, но не принимает активного участия в работе, заявили изданию представители. МТС не дала комментарий газете.

К апрелю реорганизует попечительский совет, правление и состав участников. Организация изменит устав и условия участия.

«Лигу безопасного интернета» основал в 2010 году Константин Малофеев. Организация участвовала в разработке закона о черных списках сайтов, который приняли в июне 2012 года. Ассоциация должна была стать оператором реестра веб-ресурсов, которые содержат запрещенный контент.

В 2021 году Константин Малофеев прекратил финансировать организацию, лига искала финансирование и «нашла нового покровителя».

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