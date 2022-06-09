Visa и Mastercard стали возвращать российским банкам страховые депозиты

Международные платежные системы Visa и Mastercard стали постепенно возвращать российским банкам страховые депозиты, которые хранились у них на случай проблем с платежами. Банки опасались, что этого не произойдет.

После завершения процедуры расчетов по сделкам платежные системы сразу же приступили к возрату. Другим кредитным организациям тоже удалось вернуть депозит, сообщил «Ведомостям» представитель «Абсолют банка».

Для ВТБ данный вопрос неактуален, сказал его представитель, не уточнив почему. В Сбербанке, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Московском кредитном банке, Промсвязьбанке, Совкомбанке, «ФК Открытие», Райффайзенбанке, Росбанке и «Тинькофф банке» на запрос издания не ответили.

Депозиты необходимы для покрытия пятидневных оборотов, в случае если банк – эмитент банковских карт платежных систем Visa и Mastercard по каким-либо причинам не сможет произвести расчеты. При этом формула расчета размера депозита у каждой платежной системы своя. В среднем размер депозита рассчитывается как максимальная сумма однодневного оборота по картам за последние шесть месяцев, умноженная на пять.

В марте Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России, 10 марта они прекратили обслуживание российских карт. Карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает НСПК. До истечения срока действия карт их держателям остаются доступны все средства на счетах, а также привычные платежные операции — оплата покупок, перевод средств, снятие наличных и другие.

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