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WSJ: Sega готовится объявить о покупке разработчика Angry Birds

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Японский холдинг Sega Sammy Holdings близок к завершению сделки по приобретению финской Rovio Entertainment. Европейская компания известна благодаря своей франшизе мобильных игр Angry Birds.

WSJ: Sega готовится объявить о покупке разработчика Angry Birds

Как сообщает Wall Street Journal, о сделке могут объявить уже в начале следующей недели. Сумма покупки составит около $1 млрд. В январе этого года Bloomberg рассказывал о предложении израильской Playtika Holdings в €750 млн.

Rovio выпустила мобильную игру Angry Birds в 2009 году. Приложение стало хитом и первым среди мобильных игр преодолело порог в 1 млрд скачиваний. На волне популярности Angry Birds финский разработчик впоследствии выпустил несколько мультсериалов о «злых птицах», два полнометражных мультфильма и целый ряд продолжений.

В феврале этого года Rovio удалила классическую версию игры из Google Play ради повышения интереса пользователей к другим проектам компании.

Фото: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock

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