Платформа для маркетинговой аналитики SegmentStream привлекла $1 млн

Британский стартап SegmentStream с основателями из Минска и Москвы смог привлечь более $1 млн инвестиций.
SegmentStream привлёк посевной раунд инвестиций более чем в $1 млн, сообщили белорусские основатели компании Юревич и Петринич порталу dev.by.
В стартап вложились венчурный фонд OKS Group, фонд Tiny VC, а также ряд известных предпринимателей и бизнес-ангелов. По словам Юревича и Петринича, средства пойдут на развитие технической и продуктовой команды в СНГ, а также масштабирование маркетинга и продаж на основных зарубежных рынках — в Великобритании, США и других странах Западной Европы.
Стартап SegmentStream был основан белорусами Константином Юревичем и Павел Петриничем, а также россиянином Олег Катрышевым в 2018 году. На стадии pre-seed удалось привлечь $120 тысяч, инвесторами выступили фонд theUntitled.VC и акселератор TechStars. Тогда же стартап стал первой русскоязычной компанией, попавшей в акселератор TechStars & SAP.io в Берлине.
Главное «детище» SegmentStream — SaaS-платформа для анализа и повышения эффективности digital-маркетинга, использующая технологии машинного обучения. Решения стартапа облегчают маркетологам задачи по анализу компаний и позволяют автоматически перераспределять бюджет для достижения наилучшего результата.
Среди преимуществ платформы называется технология мультиканальной ML-атрибуции, который позволяет определить точный инкрементальный вклад каждого маркетингового источника в финальные продажи.
По заявлениям SegmentStream, решениями стартапа пользуются более 100 компаний. Основные клиенты — крупный бизнес: в их число входит ритейлер «Лента», строительный магазин «Петрович», кофейная компания Nespresso, бренд одежды United Colors of Benetton, а также казахский интернет-магазин Kaspi.kz. Компания не раскрывает финансовые показатели, однако отмечает, что с начала 2021 года ежемесячная выручка в долларах выросла более, чем на 38%.
В настоящее время SegmentStream базируется в Лондоне. В прошлом году на фоне пандемии компания отказалась от всех офисов и перевела сотрудников на удалённый режим работы. Сейчас в компании работают около 20 человек.
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Фото: segmentstream.com.
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