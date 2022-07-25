Минфин составил список компаний с правом засекречивания своих данных

Минфин составил список компаний, которые будут наделены правом засекречивать свои данные. Это позволит им избежать возможных санкций. По оценкам Минфина, в перечень войдут около 1,3 тысяч организаций.

Проект постановления правительства, обозначающий компании, наделенные правом частично засекретить свои данные, разработал Минфин, пишет «Коммерсант».

По оценкам Минфина, в список войдут около 1,3 тысяч организаций. Они смогут не раскрывать некоторые данные из государственного реестра юридических лиц и своей финансовой отчетности. Чтобы попасть в перечень, организации нужно обратиться в Минфин.

Мера позволит компаниям защититься от возможных санкций. Если санкции против организации ввели, то она будет автоматически исключены из специального перечня.

На данный момент организации, против которых уже введены санкции или же те, против которых их могут ввести, могут не размещать сведения в ЕГРЮЛ и ресурсе бухотчетности (ГИРБО).

После начала активного санкционного давления на Россию часть своих данных уже засекретили Банк России, Минфин, Минэнерго, Федеральная таможенная служба.

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