Минфин составил список компаний с правом засекречивания своих данных

Минфин составил список компаний, которые будут наделены правом засекречивать свои данные. Это позволит им избежать возможных санкций. По оценкам Минфина, в перечень войдут около 1,3 тысяч организаций.
Проект постановления правительства, обозначающий компании, наделенные правом частично засекретить свои данные, разработал Минфин, пишет «Коммерсант».
По оценкам Минфина, в список войдут около 1,3 тысяч организаций. Они смогут не раскрывать некоторые данные из государственного реестра юридических лиц и своей финансовой отчетности. Чтобы попасть в перечень, организации нужно обратиться в Минфин.
Мера позволит компаниям защититься от возможных санкций. Если санкции против организации ввели, то она будет автоматически исключены из специального перечня.
На данный момент организации, против которых уже введены санкции или же те, против которых их могут ввести, могут не размещать сведения в ЕГРЮЛ и ресурсе бухотчетности (ГИРБО).
После начала активного санкционного давления на Россию часть своих данных уже засекретили Банк России, Минфин, Минэнерго, Федеральная таможенная служба.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» возобновил прерванный в феврале наем сотрудников
- 2 Возвращение десятки, суд Bosch и клавиатура без русской раскладки: главные новости для бизнеса 25 июля
- 3 Туристический поток из России в Европу сократился с миллионов до «нескольких десятков тысяч»
- 4 Убытки российского туризма и новые «недружественные» страны: главное для бизнеса 24 июля
- 5 Пошаговый план по запуску собственного дела с нуля в 2022 году
ВОЗМОЖНОСТИ
27 июля 2022