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Российский бренд одежды Sela открыл кафе во флагманском магазине в Москве

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский бренд одежды для всей семьи Sela запустил кафе в ТРЦ «Метрополис» в Москве. Vigge cafe — это небольшое пространство с напитками и едой формата to go. Название заведение получило в честь маскота марки — Вигге. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Российский бренд одежды Sela открыл кафе во флагманском магазине в Москве

Меню Vigge cafe разработано исходя из потребностей женщин, мужчин и детей. В будущем оно будет дополняться и обновляться каждый сезон.

Sela – российский бренд одежды. Компания основана в 1991 году, летом 2019 года она присоединилась к Melon Fashion Group, в которую входят Befree, Zarina, Love Republic, Idol. В настоящее время в СНГ и странах Восточной Европы работает более 500 магазинов Sela.

Фото на обложке: Sela / Telegram

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