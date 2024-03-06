Российский бренд одежды Sela открыл кафе во флагманском магазине в Москве

Российский бренд одежды для всей семьи Sela запустил кафе в ТРЦ «Метрополис» в Москве. Vigge cafe — это небольшое пространство с напитками и едой формата to go. Название заведение получило в честь маскота марки — Вигге. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Меню Vigge cafe разработано исходя из потребностей женщин, мужчин и детей. В будущем оно будет дополняться и обновляться каждый сезон.
Sela – российский бренд одежды. Компания основана в 1991 году, летом 2019 года она присоединилась к Melon Fashion Group, в которую входят Befree, Zarina, Love Republic, Idol. В настоящее время в СНГ и странах Восточной Европы работает более 500 магазинов Sela.
Фото на обложке: Sela / Telegram
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