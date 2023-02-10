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К концу 2023 года количество самозанятых может вырасти до 10 млн человек

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России сейчас 6,5 млн самозанятых, к конце года их число может вырасти до 10 млн человек, прогнозируют аналитики сервиса «Наймикс». Общая выручка сотрудников такого формата работы в 2022 году составила 125,8 млрд рублей.

К концу 2023 года количество самозанятых может вырасти до 10 млн человек

Представители других платформ для самозанятых согласились с прогнозом. До 70% респондентов опроса Ventra Go! готовы поработать «на себя», сообщил «Коммерсантъ».

Росту числа самозанятых будет способствовать как повышение интереса к этому формату со стороны работников, так и сохранение нынешнего стремления работодателей в нестабильных условиях нанимать сотрудников на временные проекты.

Дополнительный прирост числа самозанятых может происходить и за счет уехавших граждан: статусом самозанятого можно обладать, не находясь в России, но оказывая услуги российским заказчикам.

 Сейчас, по данным аналитического центра SuperJob, услугами самозанятых уже пользуется каждая пятая российская компания (20%). Чаще всего привлекают самозанятых компании из сфер логистики, строительства и услуг.

Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock

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