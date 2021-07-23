Самозанятые готовы платить за банковские услуги по подписке – исследование

Россияне, особенно самозанятые, заинтересованы в получении банковских услуг по подписке, гласят результаты исследования платежного сервиса Qiwi. Большинство готовы платить за такие услуги не более 1000 рублей в месяц.
В исследовании Qiwi приняли участие 1060 их клиентов и 406 самозанятых.
88% опрошенных самозанятых проявляют высокий интерес к специализированным сервисам для своей категории. Половина респондентов готовы платить за такие услуги не более 1000 рублей в месяц.
Больше всего в сервисах по подписке их привлекают повышенный процент кэшбэка (68%), пониженная стоимость обслуживания кредитной или дебетовой карты (52%), повышенный процент по счетам и вкладам (50%), увеличение лимита на перевод с карты на карту без комиссии (39%), скидки при покупке страховых продуктов (37%).
«Мы ожидаем более широкое распространение этой модели, а также появление специализированных сервисов для underbanked-групп – самозанятых и нишевых рынков. Как правило, традиционные финансовые продукты и услуги не отвечают их узким потребностям или вовсе недоступны», – отметил CEO группы Qiwi Андрей Протопопов.
Среди клиентов Qiwi интерес распределился аналогичным образом. Их привлекает, прежде всего, повышенный кэшбэк, увеличение лимитов на переводы и снятие наличных без комиссии.
Самозанятые также заинтересованы в нефинансовых услугах внутри подписки: консультациях по продвижению в интернете, помощи юристов, доступе к обучающим платформам и различным курсам, консультациях по площадкам и маркетплейсам, где самозанятые могут размещать или продвигать свои товары и услуги, советах специалистов по маркетингу и рекламе.
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