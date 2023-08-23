63% самозанятых сталкивались со штрафами со стороны заказчиков

В России чуть более 63% самозанятых сталкивались со штрафами со стороны заказчика. Для трети опрошенных штрафы стали главной причиной завершения деятельности в этом статусе и возвращения на работу по найму, пишут «Известия» со ссылкой на «Консоль.Про».

Еще почти 25% самозанятых регулярно сталкивались со штрафами со стороны работодателя. Среди распространенных причин штрафов — некачественное выполнение работы, опоздание на работу, порча имущества или формы заказчика, пропуск трудовых будней без уважительной причины. При этом в половине случаев (54,6%) штрафы были прописаны в договоре.

Почти все самозанятые сталкивались с недобросовестными заказчиками, которые лишали их оплаты труда частично или полностью. Из-за обмана с выплатами со стороны заказчиков они теряли до 10, 20 и 40 тыс. рублей.

Большая часть самозанятых после штрафов стали искать работу в найме, остальные решили изменить сферу деятельности или работодателя.

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