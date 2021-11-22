Число самозанятых россиян сравнялось с числом индивидуальных предпринимателей

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что число самозанятых в России сравнялось с числом индивидуальных предпринимателей и достигло 3,5 млн человек. Также он рассказал о планах ФНС отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

«Больше 3,5 млн человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 млн. Налоговый режим — это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла все равно это важно», — сообщил Егоров в интервью РБК.

В конце 2020 года налоговая служба сообщала о том, что в РФ 1,6 млн самозанятых. Таким образом, их количество за год вырасло в два раза.

Также Егоров рассказал, что в будущем ФНС планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. «Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — отметил он.

По данным ФНС, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным.

«Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату», — подчеркнул чиновник.

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