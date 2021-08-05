Финансисты рассказали, почему самозанятым отказывают в выдаче ипотеки

Финансисты Online-Ipoteka рассказали, почему самозанятым отказывают в выдаче ипотеки. По данным сервиса, ипотечный кредит не дают 80% самозанятых граждан.

Опрос относительно одобрения ипотечного кредита провели среди 1,5 тысяч самозанятых в России. 8 из 10 из них получали отказ в выдаче ипотеки. Самозанятым не одобряют ипотечный кредит по нескольким причинам, говорят в сервисе.

Во-первых, банки просят предоставить справку 2НДФЛ, которую исключительно самозанятый получить не может. Во-вторых, у самозанятых низкий кредитный рейтинг, потому что эта систему занятости ввели в 2019 году, а кредитную историю, сформированную до введения режима, банки не рассматривают. В-третьих, банки предлагают самозанятым повышенные ставки по ипотеке.

«Категория [самозанятых] относится к заемщикам с высоким кредитным рейтингом: большинство из них располагают стабильным доходом, уровень которого достаточен для покрытия долгосрочных кредитных обязательств, к которым относится ипотека», – отметил бизнес-директор Online-Ipoteka Иван Веденисов.

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