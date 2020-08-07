Самозанятые в России ценят в работе свободный график и отсутствие начальников

В опросе участвовали 4000 пользователей YouDo. 48% респондентов рассказали, что подработка для них — вынужденная мера из-за нехватки денег. 28% отметили, что подрабатывают в свое удовольствие, потому что хотят дополнительно развиваться в другой сфере. 24% опрошенных не нравится работать по найму, в будущем они хотят полностью перейти к работе на себя.

15% респондентов стали подрабатывать только с наступлением кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В основном участники опроса работают в сфере строительства и недвижимости, продаж, сельского хозяйства, IT, науки и образования. Чаще всего фрилансеры берут заказы в категориях «Ремонт и строительство» (23%), «Курьерские услуги» (19%), «Репетиторы и обучение» (15%), «Грузоперевозки» (13%), «Виртуальный помощник» и «Дизайн» (по 9%).

Респонденты также рассказали, что ценят в работе на фрилансе:

свободный график — 71%;

отсутствие начальников — 65%;

самостоятельный выбор заказчиков — 63%;

работа сразу с несколькими проектами — 55%;

возможность не ходить в офис — 48%.

Среди минусов фриланса респонденты назвали нестабильность и необходимость искать заказы, отсутствие соцпакета, а также проблемы с самодисциплиной. Некоторым самозанятым не хватает коллектива и четкого рабочего графика. 18% опрошенных не видят никаких минусов в работе на фрилансе.

Среди тех, кто работает только на себя, только треть регулярно откладывает деньги (34%). 51% опрошенных тратит все деньги на бытовые нужды, 15% респондентов не учитывают расходы и доходы.