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Самозанятые в России ценят в работе свободный график и отсутствие начальников

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

45% самозанятых совмещают подработку с основной работой, 55% работают только на себя. Об этом говорят результаты опроса онлайн-сервиса услуг YouDo и страховой компании «ВСК». Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Самозанятые в России ценят в работе свободный график и отсутствие начальников

В опросе участвовали 4000 пользователей YouDo. 48% респондентов рассказали, что подработка для них — вынужденная мера из-за нехватки денег.  28% отметили, что подрабатывают в свое удовольствие, потому что хотят дополнительно развиваться в другой сфере. 24% опрошенных не нравится работать по найму, в будущем они хотят полностью перейти к работе на себя. 

15% респондентов стали подрабатывать только с наступлением кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 

В основном участники опроса работают в сфере строительства и недвижимости, продаж, сельского хозяйства, IT, науки и образования. Чаще всего фрилансеры берут заказы в категориях «Ремонт и строительство» (23%), «Курьерские услуги» (19%), «Репетиторы и обучение» (15%), «Грузоперевозки» (13%), «Виртуальный помощник» и «Дизайн» (по 9%). 

Респонденты также рассказали, что ценят в работе на фрилансе:

  • свободный график — 71%;
  • отсутствие начальников — 65%;
  • самостоятельный выбор заказчиков — 63%;
  • работа сразу с несколькими проектами — 55%;
  • возможность не ходить в офис — 48%. 

Среди минусов фриланса респонденты назвали нестабильность и необходимость искать заказы, отсутствие соцпакета, а также проблемы с самодисциплиной. Некоторым самозанятым не хватает коллектива и четкого рабочего графика. 18% опрошенных не видят никаких минусов в работе на фрилансе. 

Среди тех, кто работает только на себя, только треть регулярно откладывает деньги (34%). 51% опрошенных тратит все деньги на бытовые нужды, 15% респондентов не учитывают расходы и доходы. 







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